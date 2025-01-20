Ціна Monnos (MNS)
Поточна ціна Monnos (MNS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MNS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monnos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.08 USD
- зміна ціни Monnos протягом дня — +11.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monnos до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Monnos до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monnos до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monnos до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.60%
|30 днів
|$ 0
|-48.42%
|60 днів
|$ 0
|-78.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Monnos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+11.60%
+7.39%
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