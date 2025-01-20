Ціна Monky ($MONKY)
Поточна ціна Monky ($MONKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $MONKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monky:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 681.56 USD
- зміна ціни Monky протягом дня — -0.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monky до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Monky до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monky до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monky до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.98%
|30 днів
|$ 0
|-35.39%
|60 днів
|$ 0
|-27.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Monky: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
-0.98%
-12.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Monky is a memecoin launched on Base, this cryptocurrency brings to life the character "Monky", a degen monkey Like Pepe, Brett or Ponke, Monky aspires to become one of the most popular memecoin MONKY's design meets the needs of online merchants and meme enthusiasts, aiming to provide a fun and engaging experience Which has forged strategic partnerships with leading companies in the crypto space, which will help ensure the viability and long-term growth of the project
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