Сьогоднішня ціна Monku (MONKU)

Поточна ціна Monku (MONKU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.35K USD. Ціна MONKU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Monku:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.77 USD

- зміна ціни Monku протягом дня — -8.08%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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