Ціна Monku (MONKU)
Поточна ціна Monku (MONKU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.35K USD. Ціна MONKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monku:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.77 USD
- зміна ціни Monku протягом дня — -8.08%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monku до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Monku до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monku до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monku до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.08%
|30 днів
|$ 0
|-25.45%
|60 днів
|$ 0
|-30.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Monku: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-8.08%
-2.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing $MONKU, the playful monkey mascot hopping around the Solana blockchain! Straight from the digital jungle, $MONKU is the meme token that's all about positive energy and excitement. We're swinging from the treetops with enthusiasm, ready to spread the $MONKU cheer! Our little $MONKU is mighty, nimble, and ready for some blockchain fun. He symbolizes the spirit of the crypto community – fun, vibrant, and full of surprises.
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