Сьогоднішня ціна MONKIE (MONKIE)

Поточна ціна MONKIE (MONKIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.26K USD. Ціна MONKIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MONKIE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.80 USD

- зміна ціни MONKIE протягом дня — -0.26%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін MONKIE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MONKIE.