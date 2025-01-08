Ціна MONKIE (MONKIE)
Поточна ціна MONKIE (MONKIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.26K USD. Ціна MONKIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MONKIE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.80 USD
- зміна ціни MONKIE протягом дня — -0.26%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MONKIE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MONKIE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MONKIE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MONKIE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.26%
|30 днів
|$ 0
|-8.17%
|60 днів
|$ 0
|+11.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MONKIE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.26%
+12.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Just a monkie with severe autism that lost keys to his bitcoin wallet 🐵
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