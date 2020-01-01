Токеноміка Monkeys (MONKEYS) Дізнайтеся ключову інформацію про Monkeys (MONKEYS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Monkeys (MONKEYS) We begin with Meme and Community project What makes your project unique? 1/ We are 14 days alive trading on Dextool 2/ We are fully community driven and Decentrallized No dev wallets

No marketing wallets

No initial wallets

Liquidity is locked for 100 YEARS

Admins and Community work as volunteers (Like me)

Legend story that we initially are #MONKEYS and then A gourp of admin (NOT all admin) want to relaunch with a contract that with 6% tax for trading We admins completely not agree with these TAX FARMING, our core is that We are community so we will build from community Then They just draw some members on us then gather in 1 wallet and dump 34 ETH out of chart so We litterraly go to ZERO However, The legend is being made, we still building from ashes, that you can see we are at 1.5 Million marketcap now and just brokle the 3 millnion marketcap yesterday History of your project.: We are the first one that took #Monkeys list from Elon musk to making project So The first developer created contracted and add liquidity himself then locked 100 years, we drive that into 5 million marketcap then that the story happen we back to zero Dev sold his tokens, so we now fully decentrallized Unlike old meme trend like #Doges we are #monkeys, We have a truly legend story that being told What’s next for your project? 1/ Building more uinity for #monkeys holders (far future) 2/ The biggest meme community for now! What can your token be used for? We will find the way to do that Офіційний вебсайт: https://monkeyselon.net Купити MONKEYS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Monkeys (MONKEYS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Monkeys (MONKEYS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 500,00B $ 500,00B $ 500,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 118,10K $ 118,10K $ 118,10K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Monkeys (MONKEYS)

Токеноміка Monkeys (MONKEYS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Monkeys (MONKEYS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MONKEYS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MONKEYS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MONKEYS, досліджуйте ціну токена MONKEYS в реальному часі!

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