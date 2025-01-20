Ціна Monkeys Token (MONKEYS)
Поточна ціна Monkeys Token (MONKEYS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MONKEYS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monkeys Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 812.48 USD
- зміна ціни Monkeys Token протягом дня — +5.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MONKEYS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MONKEYS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monkeys Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Monkeys Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monkeys Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monkeys Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.86%
|30 днів
|$ 0
|-9.90%
|60 днів
|$ 0
|+14.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Monkeys Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+5.86%
+3.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Monkeys Token is a decentralized community passionately supporting Elon Musk's Twitter List and all things primate-related within the meme king's repertoire. As the one and only Monkeys Tribe recognized across all social media and crypto trading platforms, we're leaving our mark on billboards worldwide. Our community-driven Monkey Business strategies will make us an unstoppable force that will inevitably take us to Mars. Come monkey around on socials with us as we interact with the man, the myth, the legend, Elon Musk!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MONKEYS до AUD
A$--
|1 MONKEYS до GBP
￡--
|1 MONKEYS до EUR
€--
|1 MONKEYS до USD
$--
|1 MONKEYS до MYR
RM--
|1 MONKEYS до TRY
₺--
|1 MONKEYS до JPY
¥--
|1 MONKEYS до RUB
₽--
|1 MONKEYS до INR
₹--
|1 MONKEYS до IDR
Rp--
|1 MONKEYS до PHP
₱--
|1 MONKEYS до EGP
￡E.--
|1 MONKEYS до BRL
R$--
|1 MONKEYS до CAD
C$--
|1 MONKEYS до BDT
৳--
|1 MONKEYS до NGN
₦--
|1 MONKEYS до UAH
₴--
|1 MONKEYS до VES
Bs--
|1 MONKEYS до PKR
Rs--
|1 MONKEYS до KZT
₸--
|1 MONKEYS до THB
฿--
|1 MONKEYS до TWD
NT$--
|1 MONKEYS до CHF
Fr--
|1 MONKEYS до HKD
HK$--
|1 MONKEYS до MAD
.د.م--