Сьогоднішня ціна monkeyhaircut (MONK)

Поточна ціна monkeyhaircut (MONK) сьогодні становить 0.0015723 USD з ринковою капіталізацією $ 1.58M USD. Ціна MONK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності monkeyhaircut:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.68K USD

- зміна ціни monkeyhaircut протягом дня — -16.48%

- циркуляційна пропозиція – 999.73M USD

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