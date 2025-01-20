Сьогоднішня ціна MonkeyCoin (MKC)

Поточна ціна MonkeyCoin (MKC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MKC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MonkeyCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.84 USD

- зміна ціни MonkeyCoin протягом дня — -0.66%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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