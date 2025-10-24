Актуальна ціна Monkey The Picasso сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MONKEY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MONKEY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Monkey The Picasso сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MONKEY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MONKEY на MEXC вже зараз.

Докладніше про MONKEY

Інформація про ціну MONKEY

Офіційний вебсайт MONKEY

Токеноміка MONKEY

Прогноз ціни MONKEY

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Monkey The Picasso

Ціна Monkey The Picasso (MONKEY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MONKEY до USD:

--
----
-3,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Monkey The Picasso (MONKEY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:46:46 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Monkey The Picasso (MONKEY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0055935
$ 0,0055935$ 0,0055935

$ 0
$ 0$ 0

+0,05%

-3,21%

-12,30%

-12,30%

Актуальна ціна Monkey The Picasso (MONKEY) становить --. За останні 24 години MONKEY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MONKEY становить $ 0,0055935, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MONKEY змінився на +0,05% за останню годину, -3,21% за 24 години та на -12,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Monkey The Picasso (MONKEY)

$ 21,98K
$ 21,98K$ 21,98K

--
----

$ 22,67K
$ 22,67K$ 22,67K

949,82M
949,82M 949,82M

979 726 066,914542
979 726 066,914542 979 726 066,914542

Поточна ринкова капіталізація Monkey The Picasso — $ 21,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MONKEY — 949,82M, зі загальною пропозицією 979726066.914542. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,67K.

Історія ціни Monkey The Picasso (MONKEY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monkey The Picasso до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Monkey The Picasso до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monkey The Picasso до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monkey The Picasso до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3,21%
30 днів$ 0-97,22%
60 днів$ 0-99,41%
90 днів$ 0--

Що таке Monkey The Picasso (MONKEY)

$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Monkey The Picasso (MONKEY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Monkey The Picasso (USD)

Скільки коштуватиме Monkey The Picasso (MONKEY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Monkey The Picasso (MONKEY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Monkey The Picasso.

Перегляньте прогноз ціни Monkey The Picasso вже зараз!

MONKEY до місцевих валют

Токеноміка Monkey The Picasso (MONKEY)

Розуміння токеноміки Monkey The Picasso (MONKEY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MONKEY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Monkey The Picasso (MONKEY)

Скільки сьогодні коштує Monkey The Picasso (MONKEY)?
Актуальна ціна MONKEY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MONKEY до USD?
Поточна ціна MONKEY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Monkey The Picasso?
Ринкова капіталізація MONKEY — $ 21,98K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MONKEY?
Циркуляційна пропозиція MONKEY — 949,82M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MONKEY?
MONKEY досяг історичної максимальної ціни у 0,0055935 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MONKEY?
Історична мінімальна ціна MONKEY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MONKEY?
Актуальний обсяг торгівлі MONKEY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MONKEY цього року?
MONKEY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MONKEY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:46:46 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Monkey The Picasso (MONKEY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 387,73
$111 387,73$111 387,73

+1,34%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 978,11
$3 978,11$3 978,11

+2,61%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16593
$0,16593$0,16593

+8,26%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,06
$193,06$193,06

+1,06%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,6814
$20,6814$20,6814

+34,12%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 978,11
$3 978,11$3 978,11

+2,61%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 387,73
$111 387,73$111 387,73

+1,34%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,06
$193,06$193,06

+1,06%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4400
$2,4400$2,4400

+1,29%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 137,42
$1 137,42$1 137,42

+0,66%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6079
$0,6079$0,6079

+507,90%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000764
$0,00000764$0,00000764

+329,21%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5801
$0,5801$0,5801

+93,36%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004005
$0,0004005$0,0004005

+88,38%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$47,30
$47,30$47,30

+91,96%