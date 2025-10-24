Інформація щодо ціни Monkey The Picasso (MONKEY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0055935$ 0,0055935 $ 0,0055935 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,05% Зміна ціни (1 дн.) -3,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,30%

Актуальна ціна Monkey The Picasso (MONKEY) становить --. За останні 24 години MONKEY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MONKEY становить $ 0,0055935, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MONKEY змінився на +0,05% за останню годину, -3,21% за 24 години та на -12,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Monkey The Picasso (MONKEY)

Ринкова капіталізація $ 21,98K$ 21,98K $ 21,98K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,67K$ 22,67K $ 22,67K Циркуляційне постачання 949,82M 949,82M 949,82M Загальна пропозиція 979 726 066,914542 979 726 066,914542 979 726 066,914542

Поточна ринкова капіталізація Monkey The Picasso — $ 21,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MONKEY — 949,82M, зі загальною пропозицією 979726066.914542. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,67K.