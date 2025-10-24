Ціна Monkey The Picasso (MONKEY)
Актуальна ціна Monkey The Picasso (MONKEY) становить --. За останні 24 години MONKEY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MONKEY становить $ 0,0055935, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то MONKEY змінився на +0,05% за останню годину, -3,21% за 24 години та на -12,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Monkey The Picasso — $ 21,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MONKEY — 949,82M, зі загальною пропозицією 979726066.914542. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,67K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monkey The Picasso до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Monkey The Picasso до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monkey The Picasso до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monkey The Picasso до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3,21%
|30 днів
|$ 0
|-97,22%
|60 днів
|$ 0
|-99,41%
|90 днів
|$ 0
|--
$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-23 22:32:48
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
|10-23 15:34:02
|Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
|10-23 01:13:05
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
|10-22 21:14:27
|Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
|10-22 12:58:37
|Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
|10-21 22:34:24
|Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин
