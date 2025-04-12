Ціна Monkey Taken By Police (JORGIE)
Поточна ціна Monkey Taken By Police (JORGIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.49K USD. Ціна JORGIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monkey Taken By Police:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Monkey Taken By Police протягом дня — +6.17%
- циркуляційна пропозиція – 999.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monkey Taken By Police до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Monkey Taken By Police до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monkey Taken By Police до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monkey Taken By Police до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.17%
|30 днів
|$ 0
|-52.60%
|60 днів
|$ 0
|-72.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Monkey Taken By Police: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.86%
+6.17%
-6.95%
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