Сьогоднішня ціна Monkey Taken By Police (JORGIE)

Поточна ціна Monkey Taken By Police (JORGIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.49K USD. Ціна JORGIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Monkey Taken By Police:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Monkey Taken By Police протягом дня — +6.17%

- циркуляційна пропозиція – 999.44M USD

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