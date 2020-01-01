Токеноміка monkey sol inu (MSI) Дізнайтеся ключову інформацію про monkey sol inu (MSI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація monkey sol inu (MSI) its about a blue monkey on solana that never quits. a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading. a funny meme with exciment and a doxx developer. created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun. with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon. the dream is to make blue the new favorite color! Офіційний вебсайт: https://www.monkeysolinu.com/ Купити MSI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни monkey sol inu (MSI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена monkey sol inu (MSI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,53K $ 15,53K $ 15,53K Загальна пропозиція: $ 999,86M $ 999,86M $ 999,86M Циркуляційна пропозиція: $ 999,86M $ 999,86M $ 999,86M FDV (повністю розведена вартість): $ 15,53K $ 15,53K $ 15,53K Історичний максимум: $ 0,00642838 $ 0,00642838 $ 0,00642838 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну monkey sol inu (MSI)

Токеноміка monkey sol inu (MSI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки monkey sol inu (MSI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MSI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MSI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MSI, досліджуйте ціну токена MSI в реальному часі!

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