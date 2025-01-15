Сьогоднішня ціна monkey sol inu (MSI)

Поточна ціна monkey sol inu (MSI) сьогодні становить 0.00382914 USD з ринковою капіталізацією $ 3.81M USD. Ціна MSI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності monkey sol inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.48K USD

- зміна ціни monkey sol inu протягом дня — -5.10%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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