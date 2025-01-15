Ціна monkey sol inu (MSI)
Поточна ціна monkey sol inu (MSI) сьогодні становить 0.00382914 USD з ринковою капіталізацією $ 3.81M USD. Ціна MSI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності monkey sol inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.48K USD
- зміна ціни monkey sol inu протягом дня — -5.10%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни monkey sol inu до USD становила $ -0.000205946901497179.
За останні 30 днів зміна ціни monkey sol inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни monkey sol inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни monkey sol inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000205946901497179
|-5.10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін monkey sol inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.89%
-5.10%
+0.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
its about a blue monkey on solana that never quits. a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading. a funny meme with exciment and a doxx developer. created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun. with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon. the dream is to make blue the new favorite color!
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