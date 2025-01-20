Ціна Monkey Shit Inu (MSI)
Поточна ціна Monkey Shit Inu (MSI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MSI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monkey Shit Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.34K USD
- зміна ціни Monkey Shit Inu протягом дня — -23.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monkey Shit Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Monkey Shit Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monkey Shit Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monkey Shit Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.49%
|30 днів
|$ 0
|-50.51%
|60 днів
|$ 0
|-96.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Monkey Shit Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.91%
-23.49%
-19.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Once bitter enemies, a cunning monkey and a mischievous Shiba Inu have joined forces to create the ultimate shitcoin on the Ethereum network
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