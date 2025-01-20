Ціна Monkey Peepo (BANANAS)
Поточна ціна Monkey Peepo (BANANAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BANANAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monkey Peepo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.02 USD
- зміна ціни Monkey Peepo протягом дня — +0.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monkey Peepo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Monkey Peepo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monkey Peepo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monkey Peepo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.16%
|30 днів
|$ 0
|-35.14%
|60 днів
|$ 0
|-40.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Monkey Peepo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.09%
+0.16%
-15.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Monkey Peepo is a memecoin centered on the $BANANAS token, crafted to boost engagement through community incentives. The project emphasizes interactive and fun activities that reward participation, leveraging the appeal of digital collectibles and challenges to enhance user involvement. While staking is not (currently) part of the offering, it may be introduced at a later point in time. The focus remains on creating value and excitement through active community participation.
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