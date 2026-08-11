Сьогоднішня ціна Monkey Cult

Поточна ціна Monkey Cult (MOLT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.99% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOLT до USD становить $ 0 за MOLT.

Monkey Cult наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 244,854, з циркуляційною пропозицією у 999.99M MOLT. Протягом останніх 24 годин MOLT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00696958, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOLT змінився на -0.73% за останню годину та на -4.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 914.68.

Ринкова інформація щодо Monkey Cult (MOLT)

Ринкова капіталізація $ 244.85K$ 244.85K $ 244.85K Обсяг (за 24 год) $ 914.68$ 914.68 $ 914.68 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 244.85K$ 244.85K $ 244.85K Циркуляційне постачання 999.99M 999.99M 999.99M Загальна пропозиція 999,990,562.061227 999,990,562.061227 999,990,562.061227

Поточна ринкова капіталізація Monkey Cult — $ 244.85K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 914.68. Циркуляційна пропозиція MOLT — 999.99M, зі загальною пропозицією 999990562.061227. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 244.85K.