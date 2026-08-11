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Поточна ціна Monkey Cult сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація MOLT становить 244,854 USD. Відстежуйте оновлення цін MOLT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Monkey Cult сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація MOLT становить 244,854 USD. Відстежуйте оновлення цін MOLT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MOLT

Інформація про ціну MOLT

Що таке MOLT

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Ціна Monkey Cult (MOLT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MOLT до USD:

$0.00024491
$0.00024491$0.00024491
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Monkey Cult (MOLT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:51:42 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Monkey Cult

Поточна ціна Monkey Cult (MOLT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.99% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOLT до USD становить $ 0 за MOLT.

Monkey Cult наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 244,854, з циркуляційною пропозицією у 999.99M MOLT. Протягом останніх 24 годин MOLT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00696958, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOLT змінився на -0.73% за останню годину та на -4.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 914.68.

Ринкова інформація щодо Monkey Cult (MOLT)

$ 244.85K
$ 244.85K$ 244.85K

$ 914.68
$ 914.68$ 914.68

$ 244.85K
$ 244.85K$ 244.85K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,562.061227
999,990,562.061227 999,990,562.061227

Поточна ринкова капіталізація Monkey Cult — $ 244.85K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 914.68. Циркуляційна пропозиція MOLT — 999.99M, зі загальною пропозицією 999990562.061227. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 244.85K.

Історія ціни Monkey Cult у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00696958
$ 0.00696958$ 0.00696958

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

-0.98%

-4.13%

-4.13%

Історія ціни Monkey Cult (MOLT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monkey Cult до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Monkey Cult до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monkey Cult до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monkey Cult до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0.98%
30 днів$ 0-18.58%
60 днів$ 0-76.36%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Monkey Cult

Прогноз ціни Monkey Cult (MOLT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MOLT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Monkey Cult (MOLT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Monkey Cult потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Monkey Cult у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MOLT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Monkey Cult.

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Ресурс Monkey Cult (MOLT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Monkey Cult

Які торговельні права зараз має Monkey Cult?

Поточна ціна: ₴, з рухом ціни -0.98% за останні 24 години.

Чи привертає MOLT увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Наскільки ліквідний ринок Monkey Cult?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо MOLT?

З кількістю токенів 999990562.061227 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Monkey Cult порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴0.3072025602389567488000 та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Monkey Cult сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Monkey Cult.

Люди також запитують: Інші запитання про Monkey Cult

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:51:42 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Monkey Cult (MOLT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0.61988
$0.61988$0.61988

+40.47%

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$2.7158
$2.7158$2.7158

+50.78%

Cysic

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CYS

$1.4383
$1.4383$1.4383

+25.01%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.41918
$0.41918$0.41918

+9.77%

Curve

Curve

CRV

$0.2645
$0.2645$0.2645

+10.11%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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