Токеноміка Monkex (MONKEX) Дізнайтеся ключову інформацію про Monkex (MONKEX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Monkex (MONKEX) Basically we opened a digital coffee shop club, where you can even order your digital coffee or your favourite drink, hang out and have fun around while enjoying our amazing community and our little Metis HUB that we are already having on our Discord. We have really fancy Monkeys NFT collection and already our own community governance token with deflationary tokenomics. What we are really doing here on Andromeda network is we are building community behind digital coffee shop club. Project is developed 100% by Metisians, Metis community members and real O.G’s those been around during all bear market and supporting Metis all the time. Monkex is community based project on Metis Andromeda network. Monkex Coffee Shop Club collection of 5000 NFT and deflationary community governance tokens. We mixed Punks and Apes from Ethereum and result is fabulous. Monkeys with X on the best layer 2 solution — Metis. NFT collection made from 5000 unique collectible web 3 avatars. Pixelized to Andromeda network with ERC721 standard and 2735 Monkex’s were airdropped to every Metis NFT holder. All the rest were available to mint for free by anyone with Metis wallet and some tokens for gas fees. Now they are only available on secondary marketplaces like TofuNFT and NFT Apparel. Every Monkex is unique and have their own rank and different rarity, you can always check rarity on Metis NFT rarity and analysis tools — MetisRarity.com Офіційний вебсайт: https://monkex.net Купити MONKEX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Monkex (MONKEX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Monkex (MONKEX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 58,98K $ 58,98K $ 58,98K Загальна пропозиція: $ 5,86M $ 5,86M $ 5,86M Циркуляційна пропозиція: $ 5,86M $ 5,86M $ 5,86M FDV (повністю розведена вартість): $ 58,98K $ 58,98K $ 58,98K Історичний максимум: $ 0,141239 $ 0,141239 $ 0,141239 Історичний мінімум: $ 0,00475736 $ 0,00475736 $ 0,00475736 Поточна ціна: $ 0,01007068 $ 0,01007068 $ 0,01007068 Дізнайтеся більше про ціну Monkex (MONKEX)

Токеноміка Monkex (MONKEX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Monkex (MONKEX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MONKEX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MONKEX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MONKEX, досліджуйте ціну токена MONKEX в реальному часі!

Прогноз ціни MONKEX Хочете знати, куди рухається MONKEX? Наша сторінка прогнозу ціни MONKEX поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена MONKEX зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!