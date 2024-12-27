Сьогоднішня ціна Monkex (MONKEX)

Поточна ціна Monkex (MONKEX) сьогодні становить 0.01720393 USD з ринковою капіталізацією $ 101.50K USD. Ціна MONKEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Monkex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.20 USD

- зміна ціни Monkex протягом дня — +1.88%

- циркуляційна пропозиція – 5.93M USD

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