Ціна Monkei (MONKEI)
Поточна ціна Monkei (MONKEI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MONKEI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monkei:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.87 USD
- зміна ціни Monkei протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monkei до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Monkei до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monkei до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monkei до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+1.85%
|60 днів
|$ 0
|+45.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Monkei: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+8.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Monkei is a community-driven meme token on the ERC-20 network. It focuses on transparency, engagement, and long-term growth, leveraging the Ethereum blockchain to build a fun and accessible cryptocurrency. Monkei aims to deliver value through innovative marketing and a dynamic ecosystem.
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