Сьогоднішня ціна Monkecoin (MONKE)

Поточна ціна Monkecoin (MONKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MONKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Monkecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.22 USD

- зміна ціни Monkecoin протягом дня — -2.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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