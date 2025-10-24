Інформація щодо ціни Monke Phone (MONKEPHONE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00176224$ 0,00176224 $ 0,00176224 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,65% Зміна ціни (1 дн.) -2,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -36,27% Зміна ціни (за 7 дн.) -36,27%

Актуальна ціна Monke Phone (MONKEPHONE) становить --. За останні 24 години MONKEPHONE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MONKEPHONE становить $ 0,00176224, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MONKEPHONE змінився на +1,65% за останню годину, -2,13% за 24 години та на -36,27% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Monke Phone (MONKEPHONE)

Ринкова капіталізація $ 78,48K$ 78,48K $ 78,48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 78,48K$ 78,48K $ 78,48K Циркуляційне постачання 999,41M 999,41M 999,41M Загальна пропозиція 999 412 757,623716 999 412 757,623716 999 412 757,623716

Поточна ринкова капіталізація Monke Phone — $ 78,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MONKEPHONE — 999,41M, зі загальною пропозицією 999412757.623716. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 78,48K.