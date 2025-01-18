Ціна Monkas (MONKAS)
Поточна ціна Monkas (MONKAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MONKAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monkas:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.67K USD
- зміна ціни Monkas протягом дня — -5.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monkas до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Monkas до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monkas до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monkas до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.63%
|30 днів
|$ 0
|-37.98%
|60 днів
|$ 0
|-57.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Monkas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-5.63%
-4.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the vast and ever-expanding realm of cryptocurrencies, where innovation dances with imagination, emerges a unique digital asset - MonkaS Coin. Picture this: a nervous Pepe the Frog, beads of sweat cascading down his forehead, immortalized in the digital world as a symbol of uncertainty and apprehension. MonkaS Coin is not just another addition to the crypto market; it's an embodiment of the emotions and uncertainties that often accompany the volatile nature of digital currencies. Its creation stems from the desire to capture the essence of the internet culture, where memes like Pepe the Frog have become iconic symbols of expression.
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