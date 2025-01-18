Ціна Monk (MONK)
Поточна ціна Monk (MONK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MONK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.02 USD
- зміна ціни Monk протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Monk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-40.97%
|60 днів
|$ 0
|+33.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Monk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-32.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MONK is a coin that will offer Masternode Tracking and Monitoring services. These Services will be enhanced step.
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