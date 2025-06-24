Сьогоднішня ціна Monitoring the Situation (MONITOR)

Поточна ціна Monitoring the Situation (MONITOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 211,91K USD. Ціна MONITOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Monitoring the Situation:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Monitoring the Situation протягом дня — -40,41%

- циркуляційна пропозиція – 999,92M USD

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