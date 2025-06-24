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Ціна Monitoring the Situation (MONITOR)

USD

Графік ціни Monitoring the Situation (MONITOR) в реальному часі

$0,00020559
$0,00020559$0,00020559
-40,60%(1D)

Сьогоднішня ціна Monitoring the Situation (MONITOR)

Поточна ціна Monitoring the Situation (MONITOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 211,91K USD. Ціна MONITOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monitoring the Situation:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Monitoring the Situation протягом дня — -40,41%
- циркуляційна пропозиція – 999,92M USD

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Цінові показники Monitoring the Situation (MONITOR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monitoring the Situation до USD становила $ -0,000138932894626562.
За останні 30 днів зміна ціни Monitoring the Situation до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monitoring the Situation до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monitoring the Situation до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000138932894626562-40,41%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Monitoring the Situation (MONITOR)

Останній аналіз цін Monitoring the Situation: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00228968
$ 0,00228968$ 0,00228968

-4,87%

-40,41%

--

Ринкова інформація Monitoring the Situation (MONITOR)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 211,91K
$ 211,91K$ 211,91K

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999,92M
999,92M 999,92M

Що таке Monitoring the Situation (MONITOR)

I'm monitoring the situation

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Monitoring the Situation (MONITOR)

Офіційний вебсайт

Токеноміка Monitoring the Situation (MONITOR)

Розуміння токеноміки Monitoring the Situation (MONITOR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MONITOR зараз!

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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