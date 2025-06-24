Ціна Monitoring the Situation (MONITOR)
Поточна ціна Monitoring the Situation (MONITOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 211,91K USD. Ціна MONITOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monitoring the Situation:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Monitoring the Situation протягом дня — -40,41%
- циркуляційна пропозиція – 999,92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monitoring the Situation до USD становила $ -0,000138932894626562.
За останні 30 днів зміна ціни Monitoring the Situation до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monitoring the Situation до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monitoring the Situation до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000138932894626562
|-40,41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Monitoring the Situation: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4,87%
-40,41%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
I'm monitoring the situation
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