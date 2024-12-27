Сьогоднішня ціна Monii (M)

Поточна ціна Monii (M) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.50K USD. Ціна M до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Monii:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.27K USD

- зміна ціни Monii протягом дня — -13.43%

- циркуляційна пропозиція – 603.85M USD

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