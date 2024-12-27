Ціна Monii (M)
Поточна ціна Monii (M) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.50K USD. Ціна M до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monii:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.27K USD
- зміна ціни Monii протягом дня — -13.43%
- циркуляційна пропозиція – 603.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monii до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Monii до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monii до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monii до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.43%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Monii: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-13.43%
-89.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Monii transcends the typical meme coin narrative by forging a dynamic community-centric ecosystem: Robust Community: Boasting over 4,000 holders, $Monii has cultivated a vibrant, expanding community that shares not just in the potential financial growth but in the collective spirit of crypto enthusiasm. Innovative Marketing: Employing guerrilla marketing strategies, $Monii leverages the unpredictability of viral content and the immediacy of live streaming to connect with and grow its audience, creating organic buzz and engagement. Mission-Driven: More than just profit, $Monii aims to dismantle the perception that cryptocurrencies are merely speculative tools. It's about demonstrating crypto's potential for unity, showcasing that beyond the charts and trades lies a community with real connections. A Family, Not Just a Token: At its core, $Monii is about bringing together individuals from diverse backgrounds under the crypto banner, fostering a sense of belonging and family among its members. It's about creating real-world ties in a digital space. This approach not only seeks to change minds about the value of meme coins but also aims to enrich the crypto landscape by emphasizing community, authenticity, and shared purpose over mere financial speculation.
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