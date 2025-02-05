Сьогоднішня ціна Moni (MONI)

Поточна ціна Moni (MONI) сьогодні становить 0.00016334 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MONI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moni:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.61 USD

- зміна ціни Moni протягом дня — -0.88%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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