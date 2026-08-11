Сьогоднішня ціна MongCoin

Поточна ціна MongCoin (MONG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MONG до USD становить $ 0 за MONG.

MongCoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 309 452, з циркуляційною пропозицією у 690,00T MONG. Протягом останніх 24 годин MONG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MONG змінився на -0,01% за останню годину та на +2,61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MongCoin (MONG)

Ринкова капіталізація $ 309,45K$ 309,45K $ 309,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 309,45K$ 309,45K $ 309,45K Циркуляційне постачання 690,00T 690,00T 690,00T Загальна пропозиція 690 000 000 000 000,0 690 000 000 000 000,0 690 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MongCoin — $ 309,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MONG — 690,00T, зі загальною пропозицією 690000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 309,45K.