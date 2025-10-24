Інформація щодо ціни MonezyCoin (MZC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00448809 $ 0,00448809 $ 0,00448809 Мін. за 24 год $ 0,00488493 $ 0,00488493 $ 0,00488493 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00448809$ 0,00448809 $ 0,00448809 Макс. за 24 год $ 0,00488493$ 0,00488493 $ 0,00488493 Рекордний максимум $ 0,00536089$ 0,00536089 $ 0,00536089 Найнижча ціна $ 0,0040753$ 0,0040753 $ 0,0040753 Зміна ціни (за 1 год) -0,23% Зміна ціни (1 дн.) -4,26% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,44% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,44%

Актуальна ціна MonezyCoin (MZC) становить $0,00450814. За останні 24 години MZC торгувався між мінімумом у $ 0,00448809 і максимумом у $ 0,00488493, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MZC становить $ 0,00536089, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0040753.

Що стосується короткострокових результатів, то MZC змінився на -0,23% за останню годину, -4,26% за 24 години та на -6,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MonezyCoin (MZC)

Ринкова капіталізація $ 34,61K$ 34,61K $ 34,61K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 450,53K$ 450,53K $ 450,53K Циркуляційне постачання 7,68M 7,68M 7,68M Загальна пропозиція 99 998 980,62290694 99 998 980,62290694 99 998 980,62290694

Поточна ринкова капіталізація MonezyCoin — $ 34,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MZC — 7,68M, зі загальною пропозицією 99998980.62290694. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 450,53K.