Сьогоднішня ціна MoneySwap (MSWAP)

Поточна ціна MoneySwap (MSWAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.01K USD. Ціна MSWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MoneySwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.33K USD

- зміна ціни MoneySwap протягом дня — -10.68%

- циркуляційна пропозиція – 1.35B USD

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