Ціна MONEYBEE (MONEYBEE)
Поточна ціна MONEYBEE (MONEYBEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MONEYBEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MONEYBEE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.95 USD
- зміна ціни MONEYBEE протягом дня — +0.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MONEYBEE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MONEYBEE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MONEYBEE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MONEYBEE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.39%
|30 днів
|$ 0
|+43.31%
|60 днів
|$ 0
|-52.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MONEYBEE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.39%
+15.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MoneyBee is a collectable memecoin on BASE that offers free automatic airdrops of Ethereum to all holders every 6 hours without staking or claiming needed. Mint an optional MoneyBee NFT from our collection of 1000 unique MoneyBees for membership to "The Hive" club, voting rights, and access to an additional seperate rewards pool just for NFT holders.
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