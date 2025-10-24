Актуальна ціна Money Printer сьогодні становить 0,00014672 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MONEY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MONEY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Money Printer сьогодні становить 0,00014672 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MONEY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MONEY на MEXC вже зараз.

Докладніше про MONEY

Інформація про ціну MONEY

Офіційний вебсайт MONEY

Токеноміка MONEY

Прогноз ціни MONEY

Ціна Money Printer (MONEY)

Актуальна ціна 1 MONEY до USD:

$0,00014671
-3,30%1D
USD
Графік ціни Money Printer (MONEY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:46:23 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Money Printer (MONEY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00014406
Мін. за 24 год
$ 0,00015686
Макс. за 24 год

$ 0,00014406
$ 0,00015686
$ 0,00091808
$ 0,00009025
-0,70%

-3,48%

-14,35%

-14,35%

Актуальна ціна Money Printer (MONEY) становить $0,00014672. За останні 24 години MONEY торгувався між мінімумом у $ 0,00014406 і максимумом у $ 0,00015686, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MONEY становить $ 0,00091808, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00009025.

Що стосується короткострокових результатів, то MONEY змінився на -0,70% за останню годину, -3,48% за 24 години та на -14,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Money Printer (MONEY)

$ 146,65K
--
$ 146,65K
999,52M
999 522 073,538962
Поточна ринкова капіталізація Money Printer — $ 146,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MONEY — 999,52M, зі загальною пропозицією 999522073.538962. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 146,65K.

Історія ціни Money Printer (MONEY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Money Printer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Money Printer до USD становила $ +0,0000378557.
За останні 60 днів зміна ціни Money Printer до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Money Printer до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3,48%
30 днів$ +0,0000378557+25,80%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Money Printer (MONEY)

$MONEY is the meme of 2025. Built for the era of endless printing, it flips the system on its head. Every time they fire up the presses, the chart moves. Fiat loses value — $MONEY gains momentum. They print paper, we mint power.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Money Printer (MONEY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Money Printer (USD)

Скільки коштуватиме Money Printer (MONEY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Money Printer (MONEY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Money Printer.

Перегляньте прогноз ціни Money Printer вже зараз!

MONEY до місцевих валют

Токеноміка Money Printer (MONEY)

Розуміння токеноміки Money Printer (MONEY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MONEY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Money Printer (MONEY)

Скільки сьогодні коштує Money Printer (MONEY)?
Актуальна ціна MONEY у USD становить 0,00014672 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MONEY до USD?
Поточна ціна MONEY до USD — $ 0,00014672. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Money Printer?
Ринкова капіталізація MONEY — $ 146,65K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MONEY?
Циркуляційна пропозиція MONEY — 999,52M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MONEY?
MONEY досяг історичної максимальної ціни у 0,00091808 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MONEY?
Історична мінімальна ціна MONEY становила 0,00009025 USD.
Який обсяг торгівлі MONEY?
Актуальний обсяг торгівлі MONEY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MONEY цього року?
MONEY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MONEY для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Money Printer (MONEY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

