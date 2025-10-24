Інформація щодо ціни Money Printer (MONEY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00014406 $ 0,00014406 $ 0,00014406 Мін. за 24 год $ 0,00015686 $ 0,00015686 $ 0,00015686 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00014406$ 0,00014406 $ 0,00014406 Макс. за 24 год $ 0,00015686$ 0,00015686 $ 0,00015686 Рекордний максимум $ 0,00091808$ 0,00091808 $ 0,00091808 Найнижча ціна $ 0,00009025$ 0,00009025 $ 0,00009025 Зміна ціни (за 1 год) -0,70% Зміна ціни (1 дн.) -3,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,35%

Актуальна ціна Money Printer (MONEY) становить $0,00014672. За останні 24 години MONEY торгувався між мінімумом у $ 0,00014406 і максимумом у $ 0,00015686, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MONEY становить $ 0,00091808, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00009025.

Що стосується короткострокових результатів, то MONEY змінився на -0,70% за останню годину, -3,48% за 24 години та на -14,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Money Printer (MONEY)

Ринкова капіталізація $ 146,65K$ 146,65K $ 146,65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 146,65K$ 146,65K $ 146,65K Циркуляційне постачання 999,52M 999,52M 999,52M Загальна пропозиція 999 522 073,538962 999 522 073,538962 999 522 073,538962

Поточна ринкова капіталізація Money Printer — $ 146,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MONEY — 999,52M, зі загальною пропозицією 999522073.538962. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 146,65K.