Сьогоднішня ціна Money On Chain (MOC)

Поточна ціна Money On Chain (MOC) сьогодні становить 0.106869 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Money On Chain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.98K USD

- зміна ціни Money On Chain протягом дня — +1.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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