Ціна Money On Chain (MOC)
Поточна ціна Money On Chain (MOC) сьогодні становить 0.106869 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Money On Chain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.98K USD
- зміна ціни Money On Chain протягом дня — +1.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Money On Chain до USD становила $ +0.00121155.
За останні 30 днів зміна ціни Money On Chain до USD становила $ -0.0065433003.
За останні 60 днів зміна ціни Money On Chain до USD становила $ +0.0057092091.
За останні 90 днів зміна ціни Money On Chain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00121155
|+1.15%
|30 днів
|$ -0.0065433003
|-6.12%
|60 днів
|$ +0.0057092091
|+5.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Money On Chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+1.15%
-1.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A token that can be staked on the Money On Chain protocol running on Rootstock blockchain , which can be used for governance and descentralized oracle (OMOC) competition.
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