Ціна Moneta (MNTA)
Поточна ціна Moneta (MNTA) сьогодні становить 0.005879 USD з ринковою капіталізацією $ 17.64K USD. Ціна MNTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moneta:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.00 USD
- зміна ціни Moneta протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 3.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moneta до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Moneta до USD становила $ -0.0022480372.
За останні 60 днів зміна ціни Moneta до USD становила $ -0.0046157751.
За останні 90 днів зміна ціни Moneta до USD становила $ -0.17331904152078603.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0022480372
|-38.23%
|60 днів
|$ -0.0046157751
|-78.51%
|90 днів
|$ -0.17331904152078603
|-96.71%
Останній аналіз цін Moneta: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Moneta is a pioneering DeFi protocol allowing users to borrow ETH against their crypto assets without selling them. It targets degens with low capital, long-term project investors, and KOLs needing liquidity. With a streamlined process via Telegram bot or DApp, Moneta offers quick loan approvals and minimal fees (2% upfront and 1% daily interest). Initial incentives like low or no interest aim to attract early adopters. The platform emphasizes security with rigorous token contract verification and automatic liquidation safeguards. Overall, Moneta aims to simplify access to liquidity for diverse DeFi participants while ensuring user-friendly experiences and compliance.
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