Сьогоднішня ціна Moneta (MNTA)

Поточна ціна Moneta (MNTA) сьогодні становить 0.005879 USD з ринковою капіталізацією $ 17.64K USD. Ціна MNTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moneta:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.00 USD

- зміна ціни Moneta протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 3.00M USD

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