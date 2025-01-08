Сьогоднішня ціна MONET (MONET)

Поточна ціна MONET (MONET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.20K USD. Ціна MONET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MONET:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.65 USD

- зміна ціни MONET протягом дня — -8.31%

- циркуляційна пропозиція – 999.15M USD

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