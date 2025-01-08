Ціна MONET (MONET)
Поточна ціна MONET (MONET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.20K USD. Ціна MONET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MONET:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.65 USD
- зміна ціни MONET протягом дня — -8.31%
- циркуляційна пропозиція – 999.15M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MONET до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MONET до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MONET до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MONET до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.31%
|30 днів
|$ 0
|-26.43%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MONET: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.44%
-8.31%
+0.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The cto meme project for $MONET started with Toly shouting, "Solana is Monet!" Solana will show that the power of toly is as strong as the power of Elon Musk in crypto. All money will flow to $Monet. Its value will continue to grow and we are confident that our narrative is stronger than any other token. $MONET has a bright future ahead and the community will continue to grow stronger. Solana is Monet!
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