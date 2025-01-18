Ціна MoneroV (XMV)
Поточна ціна MoneroV (XMV) сьогодні становить 0.00412346 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XMV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MoneroV:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.79 USD
- зміна ціни MoneroV протягом дня — -2.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MoneroV до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MoneroV до USD становила $ +0.0012243439.
За останні 60 днів зміна ціни MoneroV до USD становила $ +0.0051538866.
За останні 90 днів зміна ціни MoneroV до USD становила $ +0.002758196083317122.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.28%
|30 днів
|$ +0.0012243439
|+29.69%
|60 днів
|$ +0.0051538866
|+124.99%
|90 днів
|$ +0.002758196083317122
|+202.03%
Останній аналіз цін MoneroV: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.28%
+45.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MoneroV fulfills the long overdue desire for a truly anonymous, decentralized, finite peer-to-peer electronic currency.
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