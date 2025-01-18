Ціна Monerium GBP emoney (GBPE)
Поточна ціна Monerium GBP emoney (GBPE) сьогодні становить 1.22 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GBPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monerium GBP emoney:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.35K USD
- зміна ціни Monerium GBP emoney протягом дня — +0.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monerium GBP emoney до USD становила $ +0.00176342.
За останні 30 днів зміна ціни Monerium GBP emoney до USD становила $ -0.0387157240.
За останні 60 днів зміна ціни Monerium GBP emoney до USD становила $ -0.0443989720.
За останні 90 днів зміна ціни Monerium GBP emoney до USD становила $ -0.0857748381063068.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00176342
|+0.14%
|30 днів
|$ -0.0387157240
|-3.17%
|60 днів
|$ -0.0443989720
|-3.63%
|90 днів
|$ -0.0857748381063068
|-6.56%
Останній аналіз цін Monerium GBP emoney: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
+0.14%
-0.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Monerium GBPe is a tokenized representations of GBP
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