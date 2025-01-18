Сьогоднішня ціна Monerium EUR emoney (EURE)

Поточна ціна Monerium EUR emoney (EURE) сьогодні становить 1.032 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EURE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Monerium EUR emoney:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.67M USD

- зміна ціни Monerium EUR emoney протягом дня — +0.14%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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