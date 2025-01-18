Ціна Monerium EUR emoney (EURE)
Поточна ціна Monerium EUR emoney (EURE) сьогодні становить 1.032 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EURE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monerium EUR emoney:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.67M USD
- зміна ціни Monerium EUR emoney протягом дня — +0.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monerium EUR emoney до USD становила $ +0.00140124.
За останні 30 днів зміна ціни Monerium EUR emoney до USD становила $ -0.0193852944.
За останні 60 днів зміна ціни Monerium EUR emoney до USD становила $ -0.0279330408.
За останні 90 днів зміна ціни Monerium EUR emoney до USD становила $ -0.0496799598855409.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00140124
|+0.14%
|30 днів
|$ -0.0193852944
|-1.87%
|60 днів
|$ -0.0279330408
|-2.70%
|90 днів
|$ -0.0496799598855409
|-4.59%
Останній аналіз цін Monerium EUR emoney: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
+0.14%
+0.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Monerium is the first and, to date, only company authorized to issue money on blockchains under current European financial regulation and proposed Market in Crypto-Assets regulation. We have issued EUR, USD, GBP, and ISK as e-money tokens on Ethereum and EUR on Algorand. Monerium also operates a gateway for instant transfers of EUR between bank accounts and blockchain wallets / smart contracts. Founded by crypto OGs and repeat entrepreneurs, Monerium is backed by Taavet+Sten, Crowberry Capital, ConsenSys, Algorand, and several entrepreneurs and early crypto adopters.
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