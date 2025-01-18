Ціна Mondo Community Coin (MNDCC)
Поточна ціна Mondo Community Coin (MNDCC) сьогодні становить 0.0082432 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MNDCC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mondo Community Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.43 USD
- зміна ціни Mondo Community Coin протягом дня — -44.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mondo Community Coin до USD становила $ -0.00662245158821895.
За останні 30 днів зміна ціни Mondo Community Coin до USD становила $ -0.0037134008.
За останні 60 днів зміна ціни Mondo Community Coin до USD становила $ +0.0007756298.
За останні 90 днів зміна ціни Mondo Community Coin до USD становила $ -0.008355811799855446.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00662245158821895
|-44.54%
|30 днів
|$ -0.0037134008
|-45.04%
|60 днів
|$ +0.0007756298
|+9.41%
|90 днів
|$ -0.008355811799855446
|-50.33%
Останній аналіз цін Mondo Community Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-44.54%
-36.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mondo thrives from the innovative strength of its ecosystem, the advantages of the blockchain and the community of people worldwide. With over 10,000 members in more than 40 countries. Regardless of whether you are an entrepreneur, employee or freelancer – if your ideals match our visions, we have the unique opportunity to work together for a better world of tomorrow.
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