Сьогоднішня ціна Mondo Community Coin (MNDCC)

Поточна ціна Mondo Community Coin (MNDCC) сьогодні становить 0.0082432 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MNDCC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mondo Community Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.43 USD

- зміна ціни Mondo Community Coin протягом дня — -44.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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