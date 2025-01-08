Сьогоднішня ціна mondo (MONDO)

Поточна ціна mondo (MONDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.32K USD. Ціна MONDO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності mondo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.20K USD

- зміна ціни mondo протягом дня — -12.52%

- циркуляційна пропозиція – 990.83M USD

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