Ціна mondo (MONDO)
Поточна ціна mondo (MONDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.32K USD. Ціна MONDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності mondo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.20K USD
- зміна ціни mondo протягом дня — -12.52%
- циркуляційна пропозиція – 990.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни mondo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни mondo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни mondo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни mondo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.52%
|30 днів
|$ 0
|-24.40%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін mondo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-12.52%
-4.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$mondo is more than just a meme, its a cult Mondo is fueled by creativity, innovation, and a strong community spirit. Our team of talented artists and animators is dedicated to building an engaging and collaborative ecosystem. We believe in empowering our community to shape Mondo’s future and are thrilled to have you with us on this journey. $mondo is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $mondo is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $mondo show you the way.
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