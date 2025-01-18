Ціна MonbaseCoin (MBC)
Поточна ціна MonbaseCoin (MBC) сьогодні становить 0.00991578 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MBC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MonbaseCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.58K USD
- зміна ціни MonbaseCoin протягом дня — -2.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MonbaseCoin до USD становила $ -0.000252734396230296.
За останні 30 днів зміна ціни MonbaseCoin до USD становила $ -0.0013338479.
За останні 60 днів зміна ціни MonbaseCoin до USD становила $ -0.0025385685.
За останні 90 днів зміна ціни MonbaseCoin до USD становила $ -0.004373136158333005.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000252734396230296
|-2.48%
|30 днів
|$ -0.0013338479
|-13.45%
|60 днів
|$ -0.0025385685
|-25.60%
|90 днів
|$ -0.004373136158333005
|-30.60%
Останній аналіз цін MonbaseCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-2.48%
-9.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Monbase is a leading digital asset exchange that offers a seamless and secure trading experience for users of all levels. Our platform is built on cutting-edge technology and designed with user-centricity at its core.
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