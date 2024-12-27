Сьогоднішня ціна Monavale (MONA)

Поточна ціна Monavale (MONA) сьогодні становить 55.44 USD з ринковою капіталізацією $ 578.33K USD. Ціна MONA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Monavale:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 84.28 USD

- зміна ціни Monavale протягом дня — +0.52%

- циркуляційна пропозиція – 10.43K USD

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