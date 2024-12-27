Ціна Monai (MONAI)
Поточна ціна Monai (MONAI) сьогодні становить 0.03812019 USD з ринковою капіталізацією $ 1.04M USD. Ціна MONAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 965.45K USD
- зміна ціни Monai протягом дня — -6.73%
- циркуляційна пропозиція – 27.22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monai до USD становила $ -0.00275228491941836.
За останні 30 днів зміна ціни Monai до USD становила $ -0.0152520633.
За останні 60 днів зміна ціни Monai до USD становила $ -0.0161537392.
За останні 90 днів зміна ціни Monai до USD становила $ -0.02734361628173218.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00275228491941836
|-6.73%
|30 днів
|$ -0.0152520633
|-40.01%
|60 днів
|$ -0.0161537392
|-42.37%
|90 днів
|$ -0.02734361628173218
|-41.76%
Останній аналіз цін Monai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.27%
-6.73%
-31.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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