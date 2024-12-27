Сьогоднішня ціна Monai (MONAI)

Поточна ціна Monai (MONAI) сьогодні становить 0.03812019 USD з ринковою капіталізацією $ 1.04M USD. Ціна MONAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Monai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 965.45K USD

- зміна ціни Monai протягом дня — -6.73%

- циркуляційна пропозиція – 27.22M USD

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