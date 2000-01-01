Токеноміка Mona (MONA) Дізнайтеся ключову інформацію про Mona (MONA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mona (MONA) Monā cat (´∀ ) (モナー, Monā) Made in JAPAN 2000 SVG Data converted By MOTOI Kenkichi 2010. (CTO) Also known as Happy cat (´∀ ) Mona is a cat meme depicted in ASCII art style, tokenized on the Solana blockchain. In the year 2000, Mona and Giko were not only best friends but also the first cat memes. To be honest, MONA run was inspired by GIKO run. However, more than that, after our community formed, we started looking for more information about Mona cat and discovered that this cat was the first meme to spread a positive message within the community—this is meme utility. Additionally, MONA was most popular on the 2chan forum. People created a lot of Mona memes, and there are tons of Mona stuffed toys. There's one more interesting fact: Monacoin was the first cryptocurrency in Japan and reached an all-time high of $860M. With this information, we expect to bring back the enthusiasm of all the Mona holders from those days. Conclusion: Mona is the happy cat, and she wants everyone to be happy. She will create her own narrative, spreading the message, "Hold Mona, hold your happiness. Офіційний вебсайт: https://monacat.xyz/ Купити MONA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mona (MONA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mona (MONA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 43,80K $ 43,80K $ 43,80K Загальна пропозиція: $ 8,57M $ 8,57M $ 8,57M Циркуляційна пропозиція: $ 8,57M $ 8,57M $ 8,57M FDV (повністю розведена вартість): $ 43,80K $ 43,80K $ 43,80K Історичний максимум: $ 0,363646 $ 0,363646 $ 0,363646 Історичний мінімум: $ 0,00321311 $ 0,00321311 $ 0,00321311 Поточна ціна: $ 0,00511115 $ 0,00511115 $ 0,00511115 Дізнайтеся більше про ціну Mona (MONA)

Токеноміка Mona (MONA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mona (MONA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MONA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MONA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MONA, досліджуйте ціну токена MONA в реальному часі!

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