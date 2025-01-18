Ціна Mona Token (LISA)
Поточна ціна Mona Token (LISA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LISA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mona Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.09 USD
- зміна ціни Mona Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mona Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mona Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mona Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mona Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-18.18%
|60 днів
|$ 0
|+20.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mona Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mona Token is an Ethereum-based token inspired by the 4chan meme, powered by Shibarium layer 2. Distributed. Though many have attempted, few have been successful. I'm here to usher in a brand-new era of decentralized money. Inspired by the 4chan meme. If short-term fomo can bring you happiness, then continuous game Happiness is your endless source.
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