Ціна Mona Arcane (MONA)
Поточна ціна Mona Arcane (MONA) сьогодні становить 0.00111919 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна MONA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mona Arcane:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 609.73K USD
- зміна ціни Mona Arcane протягом дня — -2.55%
- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mona Arcane до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mona Arcane до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mona Arcane до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mona Arcane до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.55%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mona Arcane: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.74%
-2.55%
-16.12%
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