Сьогоднішня ціна Mona Arcane (MONA)

Поточна ціна Mona Arcane (MONA) сьогодні становить 0.00111919 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна MONA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mona Arcane:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 609.73K USD

- зміна ціни Mona Arcane протягом дня — -2.55%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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