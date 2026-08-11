Сьогоднішня ціна Momus ai

Поточна ціна Momus ai (MOMUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOMUS до USD становить $ 0 за MOMUS.

Momus ai наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 750, з циркуляційною пропозицією у 799,89M MOMUS. Протягом останніх 24 годин MOMUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOMUS змінився на -0,73% за останню годину та на +2,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Momus ai (MOMUS)

Ринкова капіталізація $ 22,75K$ 22,75K $ 22,75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,44K$ 28,44K $ 28,44K Циркуляційне постачання 799,89M 799,89M 799,89M Загальна пропозиція 999 893 493,4748056 999 893 493,4748056 999 893 493,4748056

Поточна ринкова капіталізація Momus ai — $ 22,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOMUS — 799,89M, зі загальною пропозицією 999893493.4748056. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,44K.