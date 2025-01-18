Сьогоднішня ціна MOMOJI (EMOJI)

Поточна ціна MOMOJI (EMOJI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EMOJI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MOMOJI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.55K USD

- зміна ціни MOMOJI протягом дня — -45.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін EMOJI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EMOJI.