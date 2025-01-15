Сьогоднішня ціна MomoAI (MTOS)

Поточна ціна MomoAI (MTOS) сьогодні становить 0.00728536 USD з ринковою капіталізацією $ 3.62M USD. Ціна MTOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MomoAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.45M USD

- зміна ціни MomoAI протягом дня — -6.07%

- циркуляційна пропозиція – 498.34M USD

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