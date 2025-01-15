Ціна MomoAI (MTOS)
Поточна ціна MomoAI (MTOS) сьогодні становить 0.00728536 USD з ринковою капіталізацією $ 3.62M USD. Ціна MTOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MomoAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.45M USD
- зміна ціни MomoAI протягом дня — -6.07%
- циркуляційна пропозиція – 498.34M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MomoAI до USD становила $ -0.000471364091911395.
За останні 30 днів зміна ціни MomoAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MomoAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MomoAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000471364091911395
|-6.07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MomoAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.27%
-6.07%
-38.94%
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