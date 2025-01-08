Сьогоднішня ціна Momo v2 (MOMO V2)

Поточна ціна Momo v2 (MOMO V2) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.13K USD. Ціна MOMO V2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Momo v2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.22 USD

- зміна ціни Momo v2 протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 701.46B USD

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