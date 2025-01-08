Ціна Momo v2 (MOMO V2)
Поточна ціна Momo v2 (MOMO V2) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.13K USD. Ціна MOMO V2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Momo v2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.22 USD
- зміна ціни Momo v2 протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 701.46B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Momo v2 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Momo v2 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Momo v2 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Momo v2 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-14.39%
|60 днів
|$ 0
|+14.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Momo v2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+7.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? MOMO is a meme based cryptocurrency token operating on the ERC20 Network (Ethereum). With great experience, and knowledge within the core team, MOMO will attempt to peak at the highest market cap possible for a moon mission project. The community driven memecoin with utilities No private, No pre sales & No team tokens. MOMO Token is a groundbreaking project that celebrates the universal language of humor while embracing the unique traditions and heritage of Asia. Our mission is to create a vibrant and inclusive community that appreciates the power of memes in bringing people together. Join us as we embark on a journey of laughter, cultural exchange, and philanthropy. Together, we will redefine the meme landscape, celebrate diversity, and create lasting connections that transcend borders. Welcome to MOMO, where memes and culture collide for an unforgettable experience. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
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