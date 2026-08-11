Сьогоднішня ціна momo the cat

Поточна ціна momo the cat (MOMO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOMO до USD становить $ 0 за MOMO.

momo the cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 143,844, з циркуляційною пропозицією у 972.44M MOMO. Протягом останніх 24 годин MOMO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00167607, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOMO змінився на -- за останню годину та на -7.91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4.89.

Ринкова інформація щодо momo the cat (MOMO)

Ринкова капіталізація $ 143.84K$ 143.84K $ 143.84K Обсяг (за 24 год) $ 4.89$ 4.89 $ 4.89 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 143.84K$ 143.84K $ 143.84K Циркуляційне постачання 972.44M 972.44M 972.44M Загальна пропозиція 972,439,547.34179 972,439,547.34179 972,439,547.34179

Поточна ринкова капіталізація momo the cat — $ 143.84K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4.89. Циркуляційна пропозиція MOMO — 972.44M, зі загальною пропозицією 972439547.34179. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 143.84K.