Сьогоднішня ціна MoMo Key (KEY)

Поточна ціна MoMo Key (KEY) сьогодні становить 13.15 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MoMo Key:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.15 USD

- зміна ціни MoMo Key протягом дня — -0.09%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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