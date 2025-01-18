Ціна MoMo Key (KEY)
Поточна ціна MoMo Key (KEY) сьогодні становить 13.15 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MoMo Key:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.15 USD
- зміна ціни MoMo Key протягом дня — -0.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MoMo Key до USD становила $ -0.01200482448536.
За останні 30 днів зміна ціни MoMo Key до USD становила $ +0.0352946000.
За останні 60 днів зміна ціни MoMo Key до USD становила $ +1.4471956350.
За останні 90 днів зміна ціни MoMo Key до USD становила $ +1.558264362968875.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.01200482448536
|-0.09%
|30 днів
|$ +0.0352946000
|+0.27%
|60 днів
|$ +1.4471956350
|+11.01%
|90 днів
|$ +1.558264362968875
|+13.44%
Останній аналіз цін MoMo Key: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-0.09%
+0.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Keys can be obtained by staking LPs or stablecoins (BEP20) into MOBOX Crates. Those keys then unlock chests which mint unique NFTs on the MOBOX.io Platform.
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